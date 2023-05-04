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Веретенников: не поздравлю Малкома с рекордом. Я его даже не знаю

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Экс-игрок "Ротора" Олег Веретенников высказался по поводу возможного рекорда полузащитника "Зенита" Малкома.
Фото: "Чемпионат"
- Забьет и забьет. Лично Малкома не поздравлю, я его даже не знаю и телефона у меня его нет. У него хорошие шансы, стабильно играет. Рекорды рано или поздно обновляются, я не переживаю по этому поводу. Поздравлю ли я Семака? Мы хорошо общаемся, но не друзья. Возможно, как?то поздравлю, - приводит комментарий Веретенникова Legalbet.

Российский бразилец Малком в минувшем поединке с "Крыльями Советов" из Самары (5:1) сумел отправить в ворота волжан четыре мяча. Этот результат приблизил игрока к рекорду бывшего форварда "Ротора" Олега Веретенникова. В 1995 году россиянин забил за сезон 25 голов. У Малкома на данный момент 22 гола в 25 играх национального первенства. Всего в этом сезоне зенитовец провел 31 поединок. В них ему удалось забить 25 голов во всех турнирах. Также игрок записал на свой счет 9 ассистов. Малком в интервью заявлял, что попытается побить рекорд Веретенникова. Следующим соперником "Зенита" станет столичный "Спартак". Игра пройдет в Санкт-Петербурге. При определенных раскладах матч может стать чемпионским для петербуржцев.


Веретенников Малком Зенит
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