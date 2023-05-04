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"Краснодар" обратился в ЭСК РФС по итогам матча со "Спартаком"

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"Краснодар" обратился в ЭСК РФС по итогам поединка 24-го тура РПЛ против "Спартака" (3:4).
Фото: "Матч ТВ"
- "Краснодар" попросил комиссию рассмотреть эпизод на 70-й минуте матча, когда судья не назначил пенальти в ворота красно-белых, сообщили в службе коммуникаций РФС, - сообщили "Матч ТВ" в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что эпизод, который вызвал вопросы у "Краснодара" произошел в штрафной площадке "Спартак". В ходе момента борьбу за позицию вели португальский защитник москвичей Томаш Тавареш и армянский хавбек южан Эдуард Сперцян. Борьба привела к падению игрока "Краснодара". Напомним, что "Спартак" сумел вырвать победу у "быков" уже в самой концовке. Команды порадовали зрителей большим количеством голов. "Краснодар" дважды вел в счете. Сначала к середине второй половины игры счет был 2:0 в пользу дружины Владимира Ивича. Потом "Краснодар" вел уже со счетом 3:2. Но "Спартаку" удалось забить два гола и одержать победу. Голами отметились Антон Зиньковский и Квинси Промес.


Краснодар ЭСК Спартак
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