- Потери Джикии и Промеса, которые в нескольких матчах не могли помочь "Спартаку", — ощутимы. Промес — важнейший игрок атаки, Джикия — обороны. Георгий может держать команду на голосе, постоянно мотивировать партнеров — это важно. Джикия своим грамотным подсказом предотвращает много голевых ситуаций возле ворот "Спартака".
Джикия и Промес пропустили несколько последних матчей "Спартака" в Кубке и чемпионате России из-за травм. После встречи в Кубке с тольяттинским "Акроном", которую красно-белые проиграли в основное время 1:2, защитник, как капитан команды, вышел к журналистам и начал угрожать им, что прекратит общаться с прессой, если ему будут задавать вопросы о "деградации" москвичей. Джикия не извинялся за свои слова. Промес - второй в гонке бомбардиров РПЛ. Нидерландец забил 17 голов. У лидирующего форварда "Зенита" Малкома 22 гола.
Источник: "РБ Спорт"
Бояринцев: Джикия может держать команду на голосе, постоянно мотивировать партнеров. Он потеря для "Спартака"
Бывший полузащитника "Спартака" Денис Бояринцев рассказал, что команде остро не хватало защитника Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"