- Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не для болельщиков "Зенита", а для обычного. Не буду антагонистом "Зенита", очень в дружеских отношениях с Серёжей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду сказано.
В Санкт-Петербурге 7 мая пройдет матч 26-го тура РПЛ между местным "Зенитом" и московским "Спартаком". При определенных условиях сине-бело-голубые могут стать чемпионами, обыграв красно-белых. Этот титул станет для "Зенита" пятым подряд в РПЛ. Все это время главным тренером команды является Сергей Семак. Романцев, руководя "Спартаком" восемь раз выигрывал титул чемпиона России, в том числе пять раз подряд.
Источник: "Чемпионат"
Романцев - о матче "Зенит" - "Спартак": может, случится что-то приятное для обычного болельщика. Не в обиду сказано
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что хочет, чтобы в РПЛ сохранилась интрига после матча красно-белых с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"