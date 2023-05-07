"Поздравляем "Зенит" с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов. Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор - "Газпром". Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России", - цитирует Петржелу Metaratings.ru.
По итогам матча против "Спартака", завершившегося победой "Зенита" (3:2), петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали первенства России. Это чемпионство стало для коллектива Сергея Семака пятым подряд и десятым в истории клуба. "Сине-бело-голубые" с 64 набранными очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ после 26 сыгранных встреч. Отрыв от второй строчки составляет 13 баллов. До окончания турнира осталось провести 4 тура.
Петржела: у "Зенита" просто нет конкурентов. Будут доминировать в России, пока у них самый сильный спонсор
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поздравил бывший клуб с досрочным чемпионством в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"