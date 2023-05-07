Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
УралЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Зенит
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Вест Хэм
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен
Наполи
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
6 - 0 6 0
ВольфсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
1 - 3 1 3
ПСЖЗавершен

Петржела: у "Зенита" просто нет конкурентов. Будут доминировать в России, пока у них самый сильный спонсор

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поздравил бывший клуб с досрочным чемпионством в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Поздравляем "Зенит" с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов. Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор - "Газпром". Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России", - цитирует Петржелу Metaratings.ru.

По итогам матча против "Спартака", завершившегося победой "Зенита" (3:2), петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали первенства России. Это чемпионство стало для коллектива Сергея Семака пятым подряд и десятым в истории клуба. "Сине-бело-голубые" с 64 набранными очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ после 26 сыгранных встреч. Отрыв от второй строчки составляет 13 баллов. До окончания турнира осталось провести 4 тура.


Петржела Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
От американских горок «Спартака» до гения Семака: 8 причин чемпионства «Зенита» 3
Спаллетти подтвердил продление контракта с "Наполи"
07 мая
Петржела: у "Зенита" просто нет конкурентов. Будут доминировать в России, пока у них самый сильный спонсор
Аршавин: мы ждали этого чемпионства. У меня мурашки, очень рад за ребят
"ПСЖ" на выезде выиграл у "Труа" в матче 34-го тура Лиги 1
Ловчев: у "Спартака" один гол привез вратарь, другой – защитник. Дуарте, Чернов, Рыбус – не игроки уровня чемпионов
Федотов: по красной карточке Дуарте в матче "Зенит" - "Спартак" вопросов быть не может, он виноват сам 3
Писарский – об удалении: смешно, первой желтой не было, арбитры делают что хотят. Даже в Крыму такого не видел 2
Осинькин – об 1:2 с "Краснодаром": турнирное положение давит. По удалению Писарского есть вопросы, будут какие-то меры
Экс-рефери Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита" в игре со "Спартаком" 3
Андрей Мостовой: это нереальные эмоции. Как будто Евро-2008 снова был
Ивич – о волевой победе над "Крыльями": тяжело проводить 3-й матч за неделю. У нас нет ряда игроков, ротация ограничена
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" и упустил шанс подняться на третье место в АПЛ
Малком – о важности гонки бомбардиров РПЛ: уже ничего не важно. Я добился в сезоне того, чего хотел – стал чемпионом 2
Кузяев, Кержаков, Ерохин и Барриос - пятикратные чемпионы РПЛ подряд