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Широков: у "Спартака" есть все шансы, чтобы оказаться в тройке

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Экс-игрок "Спартака" Роман Широков поделился своей точкой зрения на турнирную ситуацию московского коллектива.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" сейчас борется за топ-3. У них есть все шансы, чтобы оказаться в тройке. Скорее всего, будут на втором или третьем месте. ЦСКА не уступить второе место? У них через тур очное противостояние со "Спартаком". Кто сказал, что ЦСКА выиграет там? "Спартак" обыграет и будет выше армейцев, - приводит мнение Широкова "Чемпионат".

Перед 27 туром национального первенства "Спартак" располагается на 4-й позиции. Впереди москвичей находятся "Ростов", ЦСКА и "Зенит" (петербуржцы уже недосягаемы для остальных клубов). Армейцы, занимающий вторую строчку, опережают команду Валерия Карпина 1 балл. В следующем туре красно-белый коллектив приедет в гости к "Химкам" Андрея Талалаева. Отметим, что в 28 туре российских болельщиков ждет московское дерби "Спартак - ЦСКА. Примечательно, что дружина Гильермо Абаскаля по итогам осенней части РПЛ занимала 2-ю позицию, но из-за серии неудач москвичи потеряли свое преимущество. Напомним, что бывший хавбек Роман Широков играл в обоих московских клубах.


Широков Спартак Ростов ЦСКА
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