- Для меня самая большая заслуга Семака в том, что "Зенит" обходится без скандалов. За исключением, может быть, эпизода с Дзюбой, все идет ровно, без желтизны. Это делает честь Семаку как тренеру, как человеку. Потому что справляться с игроками высокого уровня не так просто.
Семак работает в "Зените" с 2018 года. За все это время санкт-петербургская команда ни разу не упускала титула чемпиона России, выиграв РПЛ пять раз подряд. У Семака, по его словам, нет никакого конфликта с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой, который до прошлого лета играл за "Зенит". После очного матча в нынешнем сезоне форвард железнодорожников демонстративно отказался пожать своему бывшему наставнику руку, а позже заявил, что не видел Семака, хотя записи с камер говорят об обратном.
Источник: "РБ Спорт"
Баранник: самая большая заслуга Семака в том, что "Зенит" обходится без скандалов. Кроме эпизода с Дзюбой, желтизны нет
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Баранник оценил работу главного тренера команды Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"