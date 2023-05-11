Речь идет о двух подряд моментах, которые случились на 38-й и 39-й минутах встречи на "Газпром Арене" в минувшие выходные.
Как утверждает источник, в первом эпизоде, связанном с возможным фолом на нападающем "Спартака" Кейта Бальде, члены комиссии склоняются к тому, что наступ со стороны защитника "Зенита" не был преднамеренным, а контакт недостаточным для фиксации нарушения правил.
Что касается потенциального фола полузащитника хозяев Далера Кузяева против хавбека "Спартака" Романа Зобнина, то толчок случился в другой фазе атаки. Следовательно, члены комиссии убеждены, что отменять гол футболиста сине-бело-голубых Андрея Мостового по этой причине не следовало.
Источник: Sport24
ЭСК РФС отклонит жалобу "Спартака" и признает верными решения судьи Кукуяна в обоих эпизодах матча с "Зенитом"
Экспертно-судейская комиссия встанет на сторону арбитра Павла Кукуяна по двум эпизодам, содержащимся в жалобе "Спартака" на решения в матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3).
Фото: Globall Look Press