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ЭСК РФС отклонит жалобу "Спартака" и признает верными решения судьи Кукуяна в обоих эпизодах матча с "Зенитом"

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Экспертно-судейская комиссия встанет на сторону арбитра Павла Кукуяна по двум эпизодам, содержащимся в жалобе "Спартака" на решения в матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3).
Фото: Globall Look Press
Речь идет о двух подряд моментах, которые случились на 38-й и 39-й минутах встречи на "Газпром Арене" в минувшие выходные.

Как утверждает источник, в первом эпизоде, связанном с возможным фолом на нападающем "Спартака" Кейта Бальде, члены комиссии склоняются к тому, что наступ со стороны защитника "Зенита" не был преднамеренным, а контакт недостаточным для фиксации нарушения правил.

Что касается потенциального фола полузащитника хозяев Далера Кузяева против хавбека "Спартака" Романа Зобнина, то толчок случился в другой фазе атаки. Следовательно, члены комиссии убеждены, что отменять гол футболиста сине-бело-голубых Андрея Мостового по этой причине не следовало.

Источник: Sport24


Спартак Зенит ЭСК
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