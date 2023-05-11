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Форвард "Оренбурга" Оганесян – о возможном возвращении в "Спартак": хочу появляться как можно чаще на поле и забивать

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Форвард "Оренбурга" Степан Оганесян поделился личными целями на финальную часть сезона и ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Оренбург"
– Хочу появляться как можно чаще на поле, прогрессировать и забивать. Это прямая обязанность атакующего игрока. Возможное возвращение в "Спартак"? Сейчас в таком ключе не думаю. Все мысли связаны с "Оренбургом" и финишным отрезком сезона, – приводит слова Оганесяна "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Степан Оганесян защищает цвета "Оренбурга", выступая за южноуральскую команду на правах аренды. На руках у 21-летнего нападающего действующий контракт до лета 2024 года со "Спартаком", куда он должен вернуться по окончании сезона. Арендное соглашение с "Оренбургом" истекает в июне, но предусматривает опцию выкупа. В двадцати играх Оганесян записал на свой счет три гола и однажды ассистировал партнерам.


Оренбург Спартак
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