Экс-арбитр ФИФА Егоров: не надо никаких переговоров! У судей тоже должны быть какие-то маленькие секреты

Экс-судья ФИФА Игорь Егоров выступил категорически против обнародования внутренних переговоров судей с VAR, которые публикуются в СМИ для любителей футбола.

Фото: "Матч ТВ"





– Не надо это нам запихивать, обезьянничать и подражать. Это мы должны задавать тон мировому судейству, а не мировое судейство нам. Не надо никаких переговоров! У судей тоже должны быть какие-то маленькие секреты, которые не могут быть общим достоянием. Я категорически против этого, – цитирует Егорова



Накануне Российский футбольный союз также опубликовал на своем YouTube-канале запись переговоров арбитров матча чемпионата России между "Ростовом" и "



Игра завершилась нулевой ничьей. Особый интерес любителей футбола представляло обсуждение момента с фолом, который был зафиксирован до штрафной площади. Карасев первоначально указал на "точку", но VAR своевременно вмешался и внес справедливое исправление. Ранее в британской прессе появилась информация, что начиная со следующего сезона переговоры судей будут доступны в Английской Премьер-Лиге.– Не надо это нам запихивать, обезьянничать и подражать. Это мы должны задавать тон мировому судейству, а не мировое судейство нам. Не надо никаких переговоров! У судей тоже должны быть какие-то маленькие секреты, которые не могут быть общим достоянием. Я категорически против этого, – цитирует Егорова "Евро-Футбол.Ру" Накануне Российский футбольный союз также опубликовал на своем YouTube-канале запись переговоров арбитров матча чемпионата России между "Ростовом" и " Зенитом ". Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. В роли видеоассистента на VAR выступал сочинец Павел Кукуян.Игра завершилась нулевой ничьей. Особый интерес любителей футбола представляло обсуждение момента с фолом, который был зафиксирован до штрафной площади. Карасев первоначально указал на "точку", но VAR своевременно вмешался и внес справедливое исправление.