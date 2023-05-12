- Я не помню, чтобы "Спартаку" весной хоть один матч дался легко, независимо от соперника. Со всеми игры были тяжелые. С "Химками" не будет исключения. Подмосковная команда борется за право остаться в РПЛ. У красно-черных будет максимальная мотивация и самоотдача, - передает слова Бушманова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" в рамках 27 тура Российской премьер-лиги 13 мая встретится на выезде с подмосковными "Химками". Красно-белые находятся в турнирной таблице на четвертом месте и ведут борьбу за медали чемпионата, отставая на 1 очко от "Ростова" и на 2 очка от ЦСКА. Химчане занимают 15 место с 17 набранными очками и не утратили шансов на сохранение прописки в РПЛ.
Бушманов: не помню, чтобы "Спартаку" весной хоть один матч дался легко. У "Химок" будет максимальная мотивация
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче красно-белых с "Химками" в 27 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"