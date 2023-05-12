- Слежу за РПЛ и болею за ЦСКА. Да, "Зенит" - чемпион, но я рад, что "армейцы" наконец-то находятся так высоко, на втором месте. Скорее, они и возьмут серебро по окончании сезона. К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займет ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а "Зенит" шел на втором месте, ха-ха! - передает слова Тошича Sport24.
Московский ЦСКА в 26 сыгранных матчах набрал 51 очко и находится на второй строчке турнирной таблицы. На 1 очко от красно-синих отстает идущий третьим "Ростов", на 2 очка - столичный "Спартак", занимающий четвертое место. Гандикап перед ЦСКА обеспечившего себе итоговое чемпионство петербургского "Зенита" составляет 13 очков за 4 тура до финиша национального первенства.
Тошич: сейчас нет никакой разницы, какое место займет ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о текущем положении красно-синих в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА