– Уход моих клиентов из "Зенита" летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем, – приводит слова агента Sport24.
Клаудиньо забил гол и отдал результативную передачу в недавнем матче против "Спартака" (3:2), который оказался чемпионским для "Зенита". Команда Сергея Семака благодаря этому успеху забронировала за собой пятый подряд титул в Российской Премьер-Лиге. Малком продолжает возглавлять гонку бомбардиров турнира, опережая на 4 мяча за 4 тура до конца сезона своего главного конкурента - нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
В субботу, 13 мая, "Зенит" на своем поле примет "Краснодар" в рамках 27-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В рамках этой встречи состоится торжественная церемония вручения золотых медалей.
Агент Малкома и Клаудиньо: уход моих клиентов из "Зенита" летом маловероятен. Мы ни с кем не контактируем
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров "Зенита" Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, оценил вероятность их ухода из российского клуба ближайшим летом.
Фото: ФК "Зенит"