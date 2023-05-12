- Ситуация с посещаемостью в РПЛ обсуждается. Если мы заговорили о матче в Петербурге, я бы хотел высказать благодарность и уважение "Зениту". По-разному можно относиться к методам привлечения аудитории, но если объективно и по фактам — центральный матч тура и чемпионата прошел в такой атмосфере. Значит, возможно даже в нынешних реалиях собирать почти 50 тысяч зрителей. Клуб проделал колоссальную работу. Данная модель может быть ориентиром для других клубов, когда можно привлекать новую аудиторию.
В условиях введения Fan ID на всех стадионах Российской Премьер-Лиги заметно снизилась посещаемость. Клубы лиги придумывают различные способы привлечения болельщиков на трибуны домашних арен. "Зенит", например, признавался, что распространяет бесплатные билеты для сотрудников определенных компаний, студентов, школьников и других категорий граждан. На последнем матче в Санкт-Петербурге, когда в гости к "Зениту" приехал московский "Спартак" (3:2), был установлен рекорд посещаемости в эпоху Fan ID. На трибунах оказались более 48 тысяч зрителей. Перед началом встречи прошло живое выступление известной российской поп-группы "Тату", которая исполнила свой знаменитый хит "Нас не догонят".
Источник: "РБ Спорт"
Президент РПЛ - о посещаемости матчей: я бы хотел высказать благодарность и уважение "Зениту"
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах посещаемости, приведя в пример работу "Зенита".
Фото: Чемпионат.com