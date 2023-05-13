- Марцел очень талантливый и умный тренер. Может ли Личка возглавить "Зенит"? Буду счастлив, если Марцела пригласят работать в Санкт-Петербург, - приводит комментарий Петржелы "СЭ".
Чешский специалист Марцел Личка руководит "Оренбургом". Южноуральский коллектив за 4 тура до конца российского первенства располагается на 8-й строчке. Команда одержала 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпела 11 поражений. Оренбуржцы забили 49 голов, пропусти при этом 50 мячей. Сейчас СМИ связывают Марцела со столичным "Динамо". В "Зените" же работает российский тренер Сергей Семак, который недавно выиграл свой пятый чемпионский титул. Контракт Сергея с невским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
Петржела: буду счастлив, если Личку пригласят работать в "Зенит"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу своего соотечественника Марцела Лички.
Фото: "Чемпионат"