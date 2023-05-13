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Журналист Карпов: Кордоба и Рамирес не сыграют с "Зенитом"

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"Краснодар" принял решение предоставить отдых своим лидерам.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, колумбийский центрфорвард Джон Кордоба и эквадорский защитник с российским паспортом Кристиан Рамирес не помогут "Краснодару" в сегодняшнем поединке против "Зенита". Также встречу пропустит еще один игрок. Источник предполагает, что им является нигерийский вингер Мозес Кобран. Южный клуб принял решение предоставить футболистам отдых перед важнейшим матчем Кубка России с "Уралом".

"Зенит" и "Краснодар" сыграют сегодня в рамках 27-го тура РПЛ. Невский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул и готовится к получению кубка и медалей. "Краснодар" с 42 турнирными баллами располагается на 6-й строчке. На следующей неделе южане сыграют с "Уралом" в Кубке России. Сегодня СМИ сообщили о том, что матч с "Зенитом" пропустит лидер команды Эдуард Сперцян, играющий на позиции атакующего хавбека.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Кордоба Краснодар Зенит Рамирес К.
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