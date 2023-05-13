Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм
ЦСКА
19:00
ТорпедоНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен
Алания
5 - 2 5 2
Краснодар-2Завершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Балтика2 тайм
Волгарь
1 - 1 1 1
Арсенал Тула1 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Родина1 тайм
Рубин
18:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
2 - 2 2 2
НьюкаслЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
3 - 0 3 0
Фрайбург2 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Шальке-042 тайм
Боруссия Д
19:30
Боруссия МНе начат

Президент "Урала" Иванов - о 7 матчах без побед: наконец-то прервали эту серию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился эмоциями после победы команды в 27-м туре чемпионата России над "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Урал"
"Эмоции только положительные после победы. Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед. Сейчас даже не думаем о матче с "Краснодаром". Игра сегодня была бурная, вырвали победу на последних минутах", - цитирует Иванова "СЭ".

"Урал", обыграв на своем поле "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ, прервал свою серию без побед, которая достигла семи игр. Уральцы вырвали победу на последней минуте основного времени, набрав тем самым три очка. На данный момент коллектив Виктора Гончаренко с 30 баллами занимает 11 строчку в турнирной таблице. Напомним, следующим матчем для уральской команды станет поединок второго этапа Пути Регионов Кубка России против "Краснодара".


Иванов Г Урал Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Денисов - об удалении в матче против "Химок": если это и был фол, то точно не на желтую карточку
«Химки» упустили шанс вернуться в борьбу, Кукуян довёл Абаскаля. «Спартак» не побеждает в трёх матчах
Червиченко: "Спартак" спасло  только то, что игроки "Химок" не умеют забивать 1 эксклюзив
Гаврилов: если "Спартак" будет в призерах, то это уже неплохо 1 эксклюзив
Уткин - о судействе матча "Химки"-"Спартак": Кукуляк - лучший судья в РПЛ. Просмотры падают, РПЛ нужны любые шоумены 1
Абаскаль отказался отвечать на вопросы после "Химок": случилось слишком много вещей, которые выходят за рамки 7
Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым 13
Лаксальт летом может покинуть "Динамо" 1
"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" 31
Президент "Урала" Иванов - о 7 матчах без побед: наконец-то прервали эту серию
"Уфа" и "Енисей" сыграли вничью, забив два гола в компенсированное время 1
Экс-судья РПЛ Федотов: Кукуляк выдумал вторую желтую карточку игроку "Спартака" Денисову 3
Алип, Малком и Сергеев – в основе "Зенита" на матч против "Краснодара"
"Спартак" после первого тайма проигрывает "Химкам". Красно-белые остались в меньшинстве после удаления Денисова 2
Гончаренко: даже по лицам журналистов можно понять, что все уже эмоционально устали от большого количества игр