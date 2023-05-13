"Эмоции только положительные после победы. Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед. Сейчас даже не думаем о матче с "Краснодаром". Игра сегодня была бурная, вырвали победу на последних минутах", - цитирует Иванова "СЭ".
"Урал", обыграв на своем поле "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ, прервал свою серию без побед, которая достигла семи игр. Уральцы вырвали победу на последней минуте основного времени, набрав тем самым три очка. На данный момент коллектив Виктора Гончаренко с 30 баллами занимает 11 строчку в турнирной таблице. Напомним, следующим матчем для уральской команды станет поединок второго этапа Пути Регионов Кубка России против "Краснодара".
Президент "Урала" Иванов - о 7 матчах без побед: наконец-то прервали эту серию
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился эмоциями после победы команды в 27-м туре чемпионата России над "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Урал"