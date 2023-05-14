- Сейчас же я могу сказать, что у руководства "Динамо" просто лопнуло терпение. Разговор о его замене шёл давно, и Гафин говорил, что, если команда не займёт нужное место, то "Динамо" будет менять его. Но дело пошло так, что даже на 100-летие "бело-голубых" команда проиграла. Какое уныние придало динамовцам, сколько критики после такого поражения от "Факела". Ясно, что к такому юбилею готовилась вся страна, потому что "Динамо" - одна из ведущих наших команд. Тем не менее руководство проявило терпение, выдержку, и сегодня 0:3 у себя на поле, - приводит мнение Колоскова "Евро-Футбол".
Чуть ранее руководители "Динамо" объявили о том, что сербский тренер Славиша Йоканович уволен. Сегодня москвичи на своей домашней арене проиграли "Ахмату" Сергея Ташуева. За весеннюю часть РПЛ бело-голубой коллектив одержал всего 3 победы в 10 играх. Из-за этих результатов "Динамо" теперь располагается на 7-й строчке, отставая от "Ахмата", который идет пятым, на 4 турнирных балла. Также клуб неудачно выступил в Кубке России, вылетев от "Акрона" из Первой лиги. Примечательно, что ранее руководством "Динамо" декларировалась задача финишировать в тройке по итогам сезона. Сегодня СМИ сообщили о том, что руководство клуба определилось с новым главным тренером. Вакантный пост займет другой серб Марко Николич, ранее работавший со столичным "Локомотивом". Клуб и тренер уже согласовали ключевые пункты будущего трудового договора.
Колосков - об отставке Йокановича: у руководства просто лопнуло терпение. Даже на свое 100-летие "Динамо" проиграло
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своей точкой зрения на решение руководства "Динамо" уволить Славишу Йокановича.
Фото: "Чемпионат"