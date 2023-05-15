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Богосавац: "Ахмат" поднимался с каждой игрой. В конце сезона мы будем выше пятого места

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Сербский защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац считает, что команде по силам занять место выше пятого по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
"Знаю, что "Ахмат" раньше не был на пятой строчке. Мы с 1-го тура поставили такую "лестницу" и с каждой игрой поднимались. Думаю, в конце сезона команда будет выше пятого места турнирной таблицы. Есть ли силы превзойти результат? После "Химок" будет все ясно", - цитирует Богосаваца Sport24.

После 27 проведенных туров "Ахмат" набрал 46 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. До окончания текущего первенства страны грозненцам осталось сыграть три матча. Отрыв от 4-го места составляет четыре очка. В рамках 28-го тура РПЛ "Ахмат" примет на своем поле подмосковные "Химки". Затем коллектив Владимира Ташуева встретится на выезде с "Ростовом". В заключительном туре грозненцы в родных стенах примут "Краснодар".


Богосавац Ахмат
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