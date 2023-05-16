– Отпустим ли мы Личку в "Динамо"? Личка не раб же наш. Рассмотрим предложение, если оно поступит. Желание самого Марцела также будет иметь значение. Это же футбол, все хотят работать в качественных командах, — цитирует Андреева "СЭ".
14 мая 2023 года московское "Динамо" объявило об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Марцела Личка в настоящее время является наставником "Оренбурга". Как сообщают СМИ, чешский специалист входит в число кандидатов на роль нового главного тренера "Динамо". Также на пост рулевого в стане бело-голубых претендует Марко Николич, который ранее возглавлял столичный "Локомотив".
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: отпустим ли мы Личку в "Динамо"? Он не раб же наш
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, готов ли его клуб отпустить своего наставника Марцела Личку в московское "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"