Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: отпустим ли мы Личку в "Динамо"? Он не раб же наш

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, готов ли его клуб отпустить своего наставника Марцела Личку в московское "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"
– Отпустим ли мы Личку в "Динамо"? Личка не раб же наш. Рассмотрим предложение, если оно поступит. Желание самого Марцела также будет иметь значение. Это же футбол, все хотят работать в качественных командах, — цитирует Андреева "СЭ".

14 мая 2023 года московское "Динамо" объявило об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Марцела Личка в настоящее время является наставником "Оренбурга". Как сообщают СМИ, чешский специалист входит в число кандидатов на роль нового главного тренера "Динамо". Также на пост рулевого в стане бело-голубых претендует Марко Николич, который ранее возглавлял столичный "Локомотив".


Оренбург Динамо Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Александр Соболев – о спаде "Спартака": детские ошибки. И почему так, я не понимаю
Защитник "Ростова" Чернов: не знаю, где начну новый сезон. Сейчас фокус на оставшихся играх
Шалимов: зимой Головину надо было уходить из "Монако"
Селюк: MVP сезона в РПЛ - Конате. Европейский, мощный, здоровый форвард, бьет, бежит - и бесплатный 1 эксклюзив
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: отпустим ли мы Личку в "Динамо"? Он не раб же наш
Смородская: Камерун может указать сборной России ее текущую позицию в футболе 1
Тарханов – о финале Пути регионов Кубка России: у "Краснодара" больше шансов. Но "Урал" тоже неуступчивая команда
Селюк: главное, чтобы из Николича не получился в "Динамо" второй Божович эксклюзив
Непомнящий: стоит ли считать, что Чалов прибавил? Он побил свой личный рекорд, но ситуация в ЦСКА поменялась
Селюк: Дзюба может играть и три года еще. Но он ушел в шоу-бизнес - это может отрицательно сказаться на футболе 1 эксклюзив
Чалов: есть цель играть в топовом чемпионате, стремлюсь к этому
Агент Джорджевича: от "Сочи" никаких новостей, но есть интерес от двух других российских клубов 1
"Матч ТВ": у защитника "Динамо" Майсторовича диагностирован разрыв крестообразных связок 5
Непомнящий: с удивлением смотрю, как Семаку удается управлять "Зенитом", где игроки по классу выше остальных 4
Экс-нападающий ЦСКА Гогниев - о работе в "Спартаке": как тренер допускаю возможность работы в любом клубе 6