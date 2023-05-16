- Интерес "Палмейраса"? Это фейк, - приводит комментарий Гарсии "Чемпионат".
"Палмейрас" из Бразилии хотел видеть 26-летнего атакующего хавбека Клаудиньо еще минувшей зимой. Но трансфер не состоялся из-за желания игрока помочь "Зениту" выиграть чемпионство. Недавно бразильские источники сообщили о том, что "Палмейрас" вернулся к кандидатуре зенитовца. В этом сезоне Клаудиньо, представляющий цвета невского клуба с 2021 года, сыграл 29 встреч. В них ему удалось забить 5 голов. Также в активе футболиста 12 голевых пасов. Его контракт с коллективом с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года. У игрока есть паспорт РФ.
Агент Клаудиньо: интерес "Палмейраса"? Это фейк
Агент атакующего хавбека "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу информации о том, что интерес к кандидатуре игрока проявляет "Палмейрас".
Фото: "Чемпионат"