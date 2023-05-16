- Сказал и сказал. Если бы он сказал по-другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа. Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой-то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец, - приводит мнение Соболева "Матч ТВ".
Столичные "Спартак" и "Динамо" порадовали зрителей шестью голами. Дружина Гильермо Абаскаля смогла спастись уже в самой концовке благодаря пенальти. Судивший игру ростовчанин Сергей Иванов посчитал, что защитник динамовцев Эли Даса сыграл против спартаковца Романа Зобнина не по правилам, и показал на точку. Равенство на табло установил Соболев. Это решение рефери раскритиковал экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин, который высказал мнение о том, что 11-метровый был назначен ошибочно. Примечательно, что ЭСК согласилась с мнением Аршавина и указала, что Иванов не должен был наказывать "Динамо" 11-метровым, так как нарушения правил не было. Отметим, что, по мнению комиссии, Сергей допустил еще одну ошибку в пользу "Спартака". Он не удалил Соболева.
Соболев – о словах Аршавина про пенальти в игре с "Динамо": если бы он сказал корректно, это не было бы интересно никому
Российский футболист "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу слов Андрея Аршавина о пенальти в поединке против "Динамо" (3:3).
Фото: "Чемпионат"