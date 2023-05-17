- Федотов — лучший российский тренер? Да. Считаю, что у команды сейчас все хорошо, все получается. У нас много отличных игроков с потенциалом. Мы довольны текущей ситуацией. Будем работать, чтобы улучшить результаты в дальнейшем, - приводит мнение Мендеса "СЭ".
В этот сезон ЦСКА входил с новым тренером. Рулевым армейцев стал Владимир Федотов, который в предыдущем сезоне привел "Сочи" к серебряным медалям. На три тура до конца текущего розыгрыша национального первенства москвичи располагаются на 2-й строчке и на 4 турнирных балла опережают "Ростов" и "Спартак". У руля ЦСКА Федотов провел 39 игр, в которых сумел одержать 23 победы. Также в активе тренера 8 ничьих и 8 поражений. В следующем матче дружина Федотова встретится со "Спартаком". Чилиец Виктор Мендес, играющий на позиции опорного хавбека, в этом сезоне провел в футболке столичного коллектива 34 встречи, в которых сумел оформить 1 ассист.
Хавбек ЦСКА Мендес: Федотов — лучший российский тренер
Чилийский футболист ЦСКА Виктор Мендес высказался по поводу выступления команды в этом сезоне.
Фото: "СЭ"