- Каких индивидуальных наград хотел бы добиться? Хотел бы добиться общих наград. Кубок там... Хочется уже что-то выиграть вместе с ЦСКА, - приводит комментарий Облякова "Чемпионат".
Российский хавбек Иван Обляков проводит свой лучший сезон в карьере. В составе ЦСКА Иван сыграл в 37 встречах. За этот отрезок футболист сумел забить 8 голов и оформить 8 голевых пасов. Игрок тратит на гол в среднем 320 минут игрового времени. Пока Обляков не имеет трофеев на взрослом уровне. В РПЛ армейцы располагаются на 2-й позиции и уже не имеют математических шансов догнать "Зенит". Шанс выиграть титул у ЦСКА будет в июне. Дружина Владимира Федотова смогла выйти в Суперфинал Кубка России.
Обляков: хочется уже что-то выиграть вместе с ЦСКА
Российский футболист ЦСКА Иван Обляков высказался по поводу своих целей.
Фото: "Чемпионат"