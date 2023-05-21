- Хочу ли я остаться в "Локомотиве"? Да, конечно. Мне всё нравится здесь, - приводит комментарий Камано "РБ Спорт".
Этим летом гвинейский вингер Франсуа Камано станет свободным агентом. Его трудовой договор с "Локомотивом" заканчивается в июне 2023 года. При этом клуб пока не заявлял о желании пролонгировать соглашение с гвинейцем. В этом сезоне Франсуа провел в красно-зеленой майке 36 поединков. В них он сумел забить набрать 10 баллов по системе гол плюс пас (6 голов и 5 ассистов). Игрок тратит на гол в среднем 396 минут. "Локомотив" после 18 туров располагается на промежуточной 9-й позиции, набрав 39 турнирных баллов. Ранее руководство клуба заявляло о намерении делать ставку на молодых российских футболистов.
Камано: хочу остаться в "Локомотиве". Мне здесь все нравится
Гвинейский футболист "Локомотива" Франсуа Камано заявил, что хотел бы продолжать защищать цвета столичного коллектива.
Фото: "Чемпионат"