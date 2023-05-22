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Нападающий "Ахмата" Конате выбыл из строя до конца сезона

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Стало известно, какую травму получил форвард грозненского "Ахмата" Мохамед Конате в матче 28-го тура РПЛ против "Химок" (3:0).
Фото: "СЭ"
– У Мохамеда Конате повреждение поверхности левого бедра. Футболист пропустит последние матчи сезона. Сроки восстановления - около двух недель. Он присоединится к команде на подготовительных сборах к новому сезону, — сообщает Metaratings, ссылаясь на пресс-службу "Ахмата".

Поединок 28-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Химками" состоялся 20 мая 2023 года. Грозненский клуб одолел подмосковную команду со счетом 3:0. На 79-й минуте матча форвард "Ахмата" Мохамед Конате покинул поле из-за травмы. Его заменил другой нападающий – Гамид Агаларов.

В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу Мохамед Конате принял участие в 24-х матчах. 25-летний футболист грозненцев сумел записать на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу.


Ахмат Конате Химки
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