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"СЭ": Вендел и Клаудиньо больше не сыграют в этом сезоне за "Зенит"

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Бразильцы Вендел и Клаудиньо не помогут "Зениту" в оставшихся играх РПЛ.
Фото: "СЭ"
По сведениям СМИ, руководство "Зенита" приняло решение отпустить в досрочный отпуск двух бразильцев Вендела и Клаудиньо. Таким образом, наставнику невского клуба Сергею Семаку придется обойтись без них в оставшихся двух турах РПЛ.

Напомним, что расположение "Зенита" из-за рождения уже покинул лучший бомбардир команды Малком. В оставшихся двух турах чемпиону России предстоит сыграть с "Сочи" и "Факелом". В этом сезоне Кладиньо и Вендел привычно были ключевыми футболистами в тактических построениях Семака. Клаудиньо за 30 игр забил 5 голов и оформил 12 ассистов. Вендел провел на 3 поединка больше. Центральный хавбек набрал 9+5 по системе гол плюс пас.

Источник: "СЭ"


Вендел Зенит Клаудиньо
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