- У Нене все не так страшно, как казалось изначально. Но нужно будет провести дополнительные обследования, когда спадет опухоль, окончательного вердикта врачей еще нет. По крайней мере, это не кресты, только травма боковых связок. Но до конца сезона он вылетел в любом случае.
21-летний ивуарийский нападающий Нене Гбамбле в качестве свободного агента присоединился к "Ахмату" в январе этого года, подписав с клубом контракт до 30 июня 2026 года. На его счету 5 матчей за грозненцев, в которых он отличился одним забитым мячом. Напомним, вингер получил травму и вынужден был покинуть поле уже на 9-й минуте встречи 28-го тура российской Премьер-лиги против "Химок" (3:0).
Источник: "РБ Спорт"
Агент - о травме Гбамбле: это не кресты, только травма боковых связок. Но до конца сезона он вылетел в любом случае
Агент вингера "Ахмата" Нене Гбамбле Дмитрий Селюк рассказал о характере травмы своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"