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Бояринцев: в оставшихся двух матчах "Спартак" наберет 6 очков и станет вторым по итогам сезона

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Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев поделился своим прогнозом на исход борьбы за серебряные медали РПЛ.
Фото:Epsilon/ Getty Images
- В оставшихся двух матчах "Спартак" наберет 6 очков. ЦСКА споткнется в матче с "Краснодаром" на выезде. Мой прогноз — "Спартак" станет вторым, а ЦСКА займет третье место. Красно-белые должны одолеть "Крылья" и "Пари НН". У ЦСКА график сложнее. "Ростов" находится не в самом лучше состоянии, поэтому вряд ли он включится в борьбу за тройку, - приводит мнение Бояринцева "РБ Спорт".

Перед 28-м туром национального первенства на серебро претендовали три коллектива – ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". Армейцы были главным фаворитами, так как опережали команду Абаскаля и дончан на 4 турнирных балла. Но результаты минувшего тура повлияли на расклады. ЦСКА по-прежнему находится на 2-й позиции, но уже опережает "Спартак" всего на 1 очко. В очном поединке двух столичных грандов победу праздновал красно-белый коллектив (2:1).

А "Ростов" Валерия Карпина, разгромно проигравший "Краснодару" (0:3), практически лишился шансов на серебряные медали. В оставшихся турах "Спартаку" предстоит сыграть с "Пари НН" Сергея Юрана и "Крыльями Советов" из Самары. У ЦСКА календарь намного сложнее. Дружина Владимира Федотова сразится с "Краснодаром", набравшим солидный ход, и "Ростовом", потерпевшим три поражения подряд.


Бояринцев ЦСКА Спартак Ростов
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