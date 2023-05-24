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Семенов: в "Ахмате" могут давать двойные премиальные даже после поражения

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Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал, что игроки клуба могут получать двойные премиальные даже после проигранных матчей.
Фото: ФК "Ахмат"
- Смотря на игру. Руководство от нее отталкивается при принятии решения. После игры они решают. Иногда можем получить двойные премиальные даже после поражения, если руководители сочтут его достойным. Поощряют нас так, что больше ничего не нужно.

34-летний Семенов играет за грозненский "Ахмат" с 2014 года. В нынешнем сезоне центральный защитник провел на поле 22 матча в чемпионате и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Контракт Семенова с "Ахматом" рассчитан до июня 2024 года. Нынешний сезон может стать для грозненского клуба самым успешным в сезоне. За два тура до конца "Ахмат" идет на пятом месте с РПЛ, до этого грозненцам не удавалось занять место выше шестого.

Источник: "Известия"


Ахмат Семенов
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