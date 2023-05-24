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Кузьмичев: нельзя сказать, что "Зенит" - абсолютно недосягаемый уровень для "Локомотива"

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Защитник московского "Локомотива" Иван Кузьмичев рассказал, сможет ли клуб навязать борьбу за чемпионство "Зениту" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Можно ли сказать, что весной "Локомотив" - совершенно другой клуб? Не знаю даже, если честно. Но статистика говорит о том, что мы стали сильнее, чем осенью - набираем больше очков, поднялись в турнирной таблице. Не знаю, сможем ли мы навязать борьбу "Зениту" в следующем сезоне. Наверное, нельзя сказать, что "Зенит" - абсолютно недосягаемый уровень для "Локомотива".

"Локомотив" по итогам 28 проведенных туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. "Железнодорожники" после возобновления весенней части первенства страны потерпели всего одно поражение. Также было одержано 8 побед и дважды команда сыграла вничью. "Зенит" досрочно выиграл титул чемпионов текущего розыгрыша чемпионата России. Клуб с берегов Невы единолично возглавляет турнир с 66 набранными очками. Этот титул стал для "сине-бело-голубых" пятым подряд.

Источник: "РБ Спорт"


Кузьмичев Локомотив Зенит
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