- Каррера хотел бы вернуться в Россию? У него могло бы получиться в "Динамо". Почему нет? Массимо показал хорошие результаты со "Спартаком". Он выиграл РПЛ и Суперкубок, это говорит само за себя. Каррера смог бы поднять "Динамо" на то место, на котором оно должно быть.
Ранее "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Славиши Йокановича, который руководил командой в этом сезоне. При сербском специалисте бело-голубые вылетели из Кубка России и занимали седьмое место в РПЛ. После ухода Йокановича "Динамо" выиграло в первом же матче, в котором командой руководил Павел Алтапов. Каррера работал в России только со "Спартаком", который привел к чемпионскому титулу в 2017 году.
Источник: Metaratings
Гранат: Каррера смог бы поднять "Динамо" на то место, на котором оно должно быть
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался о возможном назначении экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры на пост наставника бело-голубых.
Фото: "СЭ"