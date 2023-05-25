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Бушманов – об интересе красно-белых к Глебову: в "Спартаке" есть игроки не слабее. Литвинов более перспективный

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Бывший игрок сборной России Евгений Бушманов прокомментировал слухи о том, что столичный "Спартак" хочет приобрести опорника "Ростова" Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
– На мой взгляд, в "Спартаке" есть футболисты, как минимум не слабее Глебова. Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов. Не вижу смысла менять Руслана на Данила. Литвинов более разносторонний футболист, — цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Ранее в прессе появилась информация о том, что столичный "Спартак" намерен усилить свою опорную зону после завершения текущего сезона, подписав качественного полузащитника. Журналист Иван Карпов при этом в своих социальных сетях заявил, что Данил Глебов является одним из претендентов на данную роль.

В настоящий момент времени Данил Глебов выступает за "Ростов". В стане южан 23-летний игрок оказался в 2019 году. Его текущее соглашение с желто-синими рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Глебов принял участие в 27-ми матчах, в которых он успел забить 4 мяча и оформить 4 голевые передачи.


Ростов Спартак Глебов Литвинов Бушманов
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