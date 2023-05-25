– С одной стороны, это хорошо, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым, с другой — дорога в Европу, наверное, закрыта для него. Жаль, что зимой Баринова не отпустили в "Бешикташ" — теперь он вряд ли уедет в Европу. А тогда была возможность уйти на нормальных условиях, тем более в период санкций, — цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Накануне стало известно о том, что полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил соглашение с московским "Локомотивом". Если предыдущий контракт между игроком и клубом был рассчитан до июня 2024 года, то новый договор будет действителен до лета 2026 года.
Отметим тот факт, что в недавнее зимнее трансферное окно к Дмитрию Баринову проявлял интерес "Бешикташ". В СМИ писали о том, что турецкий клуб был готов приобрести 26-летнего опорного полузащитника "Локомотива". Однако стороны не сумели договориться о цене потенциальной сделки. В связи с этим переход Баринова в стан стамбульского коллектива не состоялся.
Смородская – о новом контракте Баринова с "Локомотивом": теперь он вряд ли уедет в Европу
Экс-президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что российский полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с "железнодорожниками".
Фото: Global Look Press