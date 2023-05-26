"Получили от "Спартака" согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться", - приводит слова Еремякина "СЭ".
21-летний правый вингер Степан Оганесян проводит этот сезон в "Оренбурге" на правах аренды из столичного "Спартака". Арендное соглашение, включающее в себя опцию выкупа футболиста, завершается 30 июня. Контракт Оганесяна с "красно-белыми" действует до лета 2024 года. По версии Transfermarkt стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. Нападающий сыграл за оренбуржцев 22 матча, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
В "Оренбурге" подтвердили, что получили согласие от "Спартака" на трансфер Оганесяна
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о получении согласия московского "Спартака" на выкуп прав на форварда Степана Оганесяна.
Фото: Чемпионат.com