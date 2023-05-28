- Да, я слышал об интересе ко мне со стороны "Зенита" и "Локомотива", но пока ничего конкретного не могу сказать. Готов ли я выйти на новый уровень? После такого сезона все игроки клуба могут выйти на новый уровень, - приводит комментарий Веры "Чемпионат".
Аргентинец Лукас Вера представляет цвета "Оренбурга" с лета 2022 года. В майке южноуральского коллектива игрок провел 29 поединков во всех турнирах. В них он сумел забить 1 гол и записать в свой актив 6 голевых пасов. 18 апреля Вера отпраздновал свое 26-летие. Ранее в СМИ появились сведения о том, что "Зенит" и "Локомотив" хотели бы видеть Лукаса в своей полузащите. Невский коллектив наиболее близок к этому трансферу. Руководство клуба рассматривает Веру в качестве замены Венделу, который может покинуть Санкт-Петербург этим летом.
Хавбек "Оренбурга" Вера: слышал об интересе ко мне со стороны "Зенита" и "Локомотива"
Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера рассказал об интересе к нему со стороны российских топ-клубов.
Фото: ФК "Оренбург"