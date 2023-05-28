- Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто — не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием, - приводит слова Дзюбы "Матч Премьер".
Сегодня Артем Дзюба вывел свою команду на поединок 29-го тура РПЛ против "Динамо" (2:4) с капитанской повязкой, вернувшись на поле после повреждения. Команда Михала Галактионова сумела одержать волевую победу, проигрывая по ходу второго тайма со счетом 1:2. Сам Дзюба сначала заработал пенальти в своим ворота, сыграв рукой. Но Артему повезло, и форвард "Динамо" Федор Смолов пробил мимо ворот. Затем воспитанник "Спартака" исправил свою ошибку и отметился голевым пасом на Наира Тикнизяна. Ранее в сети появился шутливый диалог между Овечкиным и Смолов, где Александр усомнился в силовых способностях Дзюбы.
Дзюба: Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина об их возможной борьбе на поле.
Фото: "Чемпионат"