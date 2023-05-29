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Спортивный директор "Факела" Котов: расставаться с Ивахновым не собираемся

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Спортдиректор "Факела" Кирилл Котов прокомментировал будущее в воронежской команде форварда Матвея Ивахнова.
Фото: ФК "Факел"
"У Матвея Ивахнова контракт этим летом не заканчивается. По контракту он с нами еще на два года, поэтому расставаться не собираемся", - цитирует Котова Sport24.

Матвей Ивахнов, выступающий на позиции центрально форварда, перебрался в "Факел" летом 2022 года на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, однако включает в себя опцию продления клубом еще на 1 год. В этом сезоне 19-летний нападающий сыграл за воронежцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми голами.


Котов Факел Ивахнов
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