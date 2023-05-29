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Белоус: бразильцев в "Зените" все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный

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Экс-генеральный директор футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус поделился свой точкой зрения на возможный отток бразильцев из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Летом Малком и Клаудиньо уедут в Европу? Не факт. Знаю, что бразильцев в "Зените" все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный. Плюс отличные отношения с тренерским штабом. Сорвутся лишь в том случае, если будет предложение из топ-клуба, - приводит мнение Белоуса "СЭ".

Бразильцы Малком и Клаудиньо играют важную роль в тактических построениях наставника "Зенита" Сергея Семака. Оба атакующих полузащитника имеют внушительную статистику по итогам этого сезона РПЛ. Малком сумел забить 23 гола и оформить 9 ассистентских действий в 27 играх национального первенства. Это лучшие показатель в лиге. Клаудиньо - один из лучших ассистентов чемпионата. Он 5 раз поразил ворота своих соперников, а также отдал 10 голевых пасов. Бразильцы имеют долгосрочные трудовые соглашения с "Зенитом", рассчитанные до 2027 года. В СМИ все чаще появляются сведения об интересе к Малкому и Клаудиньо со стороны европейских клубов.


Малком Клаудиньо Белоус
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