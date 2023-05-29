- Дорогой, Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи, - приводит "Матч ТВ" письмо с поздравлениями от Инфантино.
Сегодня экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин празднует свое 42-летие. С праздником россиянина поздравил его бывший клуб английский Арсенал. Но через некоторое время пост в социальной сети был удален. Андрей Аршавин - один из лучших игроков в российской истории. В своем активе Андрей имеет Кубок и Суперкубок УЕФА. Также Аршавин три раза поднимал над головой титул чемпиона России. В активе экс-футболиста 17 голов в 75 встречах за сборную России.
Большую часть карьеры Аршавин провел в составе санкт-петербуржского "Зенита". В сине-бело-голубой майке Андрей сыграл в 376 поединках, в которых забил 80 голов и оформил 108 голевых пасов. В составе "Арсенала" игрок записал на свой счет 31 забитый мяч и 46 ассистов. Всего за свою карьеру Аршавин забил 143 гола и отдал 191 результативную передачу в 638 встречах во всех турнирах. Сейчас Андрей занимает руководящую должность в "Зените". В своем родном клубе он отвечает за развитие молодежного футбола.
Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина с днем рождения.
Фото: "Чемпионат"