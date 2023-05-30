— Я говорил о его уровне еще в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них все хорошо, все в порядке. Может прерваться его карьера в Москве? Поверьте, он не расстроится. Уедут, и все — у них все хорошо. Вернутся в Европу — будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны. В "Торпедо" тоже пришел ноунейм какой-то. Теперь вылетели, и он говорит, что никуда не уедет. Конечно, никуда не уедет. Кто их там возьмет? Это у нас таких откапывают непонятно как. Такая страна, столько людей играло в футбол, а они тут отдыхают, — передает слова Мостового "Евро-Футбол".
Гильермо Абаскаль стал главным тренером столичного "Спартака" в июне 2022 года. Этой зимой испанский специалист продлил соглашение с красно-белыми. Оно рассчитано до лета 2025 гола. Что касается московского "Торпедо", то его в марте нынешнего года возглавил Пеп Клотет. Под его руководством "автозаводцы" вылетели в Первую лигу.
Московский "Спартак" в настоящий момент времени имеет на своем счету 54 набранных балла. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на 3-м месте в турнирной таблице. При этом отставание красно-белых от 2-й позиции, на которой пребывает столичный ЦСКА, составляет всего 1 набранный балл. Отметим, что в 29-м туре чемпионата страны "Спартак" не смог переиграть нижегородский "Пари НН", сыграв с ним вничью – 0:0. В следующем туре, который станет последним в этом розыгрыше РПЛ, московский клуб сыграет с самарских "Крыльями Советов".
Мостовой: Абаскаль и его помощники никому не нужны в Европе
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля во главе красно-белых.
Фото: "Чемпионат"