По сведениям СМИ, "Локомотив" рассматривает возможность приобретения 29-летнего россиянина Дмитрия Чистякова, играющего на позиции центрального защитника. Московский клуб готов заплатить петербуржцам за игрока сумму, близкую к 4 млн евро. На следующий недели на трансферном комитете железнодорожников будет принято окончательное решение по поводу возможного трансфера.
Дмитрий Чистяков защищает цвета "Зенита" с 2020 года. В майке своего родного клуба россиянин сыграл 73 встречи. За этот отрезок футболист сумел забить 1 гол и оформить 3 голевых паса. С "Зенитом" Дмитрий три раза поднимал над головой чемпионский титул. В этом сезоне Чистяков не является стабильным игроком основы. Он провел 22 игры во всех турнирах. Ранее агент защитника подчеркивал, что он хотел бы остаться в Санкт-Петербурге.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Локомотив" может купить Чистякова у "Зенита" за 4 млн евро
Фото: "Чемпионат!