"Мы слухи не комментируем", - приводит слова Рыскина "СЭ".
Напомним, сегодня, 31 мая, в СМИ появилась информация, что "Ростов" заинтересован в услугах опорного полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили.
23-летний хавбек перебрался в стан "железнодорожников" из ЦСКА в сентябре 2021 года. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Марадишвили принял участие в 21 матче РПЛ, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В нынешнем розыгрыше Кубка России воспитанник "армейцев" сыграл 5 матчей и отдал в них 4 результативных ассиста.
Спортивный директор "Ростова" Рыскин - о Марадишвили: мы слухи не комментируем
Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин высказался по поводу информации, что клуб заинтересован в услугах полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: Global Look Press