Как утверждает источник, 52-летний уроженец Волгограда является одним из претендентов на должность наставника бело-голубых. Слуцкий остается без работы с ноября прошлого года, когда договорился с руководством казанского "Рубина" о сложении с себя тренерских полномочий. Во главе со Слуцким "Рубин" по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ в Первую лигу.
"Динамо", не дожидаясь завершения чемпионата России, приняло решение расстаться с прежним главным тренером Славишей Йокановичем после разгромного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:3). В заключительных турах обязанности рулевого московской команды исполняет Павел Алпатов.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Экс-главный тренер ЦСКА и "Рубина" Слуцкий может возглавить "Динамо"
Бывший главный тренер казанского "Рубина" и нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить московское "Динамо".
Фото: Comedy Club