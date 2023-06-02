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Малком: с таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в ЛЧ

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Бразильский игрок "Зенита" Малком рассуждал о том, как бы петербуржский коллектив выступил бы в ЛЧ.
Фото: "Чемпионат"
- С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьёзную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках. Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в международные соревнования, - приводит мнение Малкома "СЭ".

С момента перехода бразильского атакующего полузащитника Малкома в "Зенит", петербуржский клуб принимал участие в трех розыгрышах ЛЧ. В первом розыгрыше команда была близка к выходу из группы, но в 6-м туре разгромно проиграла "Бенфике" (0:3) и опустилась на 4-е место. Примечательно, что Малком из-за травмы пропустил еврокубковую кампанию "Зенита". Во втором розыгрыше ЛЧ российский гегемон также занял последнее место, набрав всего 1 турнирный балл. Соперниками петербуржцев были "Лацио", "Боруссия" и "Брюгге". Бразилец сыграл в трех матчах и голевыми действиями не отметился.

Лигочемпионская кампания сезона 2021/2022 сложилась для "Зенита" более удачно. Команда попала в группу к "Ювентусу" и "Челси" и сумел занять 3-е место, обогнав "Мальме" из Швеции. Этот результат позволил "Зениту" выйти в ЛЕ. Малком отметился 1 ассистом в игре с "Челси" (3:3). В первом раунде плей-офф ЛЕ "Зенит" вылетел от "Бетиса" (2:3, 0:0). Сейчас российские команды не играют в еврокубках из-за бана.


Малком Зенит
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