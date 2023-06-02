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Болельщики "Алании" – президенту РФ Путину: рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип

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Болельщики "Алании" направили письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой разрешить команде принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Алания"
Письмо было отправлено посредством официального сайта президента страны.

– Мы категорически не согласны с определениями Регламента РФС и очень рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип. Тем более что на протяжении нескольких сезонов наша команда входит в число лидеров.

Сегодня футбол в регионе вновь может стать фактором социального благополучия на фоне непростого времени проведения СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, – приводит отрывок из текста письма "РБ Спорт".

Причиной появления письма стал недопуск владикавказской "Алании" к участию в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Команда Олега Василенко обеспечила себе итоговое второе место в таблице Первой лиги. Однако дело в том, что осетинский клуб не прошел лицензирование РФС из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям РПЛ.

Клуб обязался провести реконструкцию, однако успеть сдать арену к началу сезона невозможно. Таким образом, "Аланию" заменит в "стыках" московская "Родина", занимающая пятое место в таблице Первой лиги.

По мнению болельщиков "Алании", РФС должен пойти навстречу владикавказцам и разрешить им проводить домашние матчи в другом субъекте РФ до момента завершения реконструкции домашней арены.


Алания ФНЛ Первая лига Путин
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