Болельщики "Алании" – президенту РФ Путину: рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип

Болельщики "Алании" направили письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой разрешить команде принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

Фото: ФК "Алания"





– Мы категорически не согласны с определениями Регламента РФС и очень рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип. Тем более что на протяжении нескольких сезонов наша команда входит в число лидеров.



Сегодня футбол в регионе вновь может стать фактором социального благополучия на фоне непростого времени проведения СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, – приводит отрывок из текста письма



Причиной появления письма стал недопуск владикавказской "Алании" к участию в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Команда Олега Василенко обеспечила себе итоговое второе место в таблице Первой лиги. Однако дело в том, что осетинский клуб не прошел лицензирование РФС из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям РПЛ.



Клуб обязался провести реконструкцию, однако успеть сдать арену к началу сезона невозможно. Таким образом, "Аланию" заменит в "стыках" московская "Родина", занимающая пятое место в таблице Первой лиги.



По мнению болельщиков "Алании", РФС должен пойти навстречу владикавказцам и разрешить им проводить домашние матчи в другом субъекте РФ до момента завершения реконструкции домашней арены. Письмо было отправлено посредством официального сайта президента страны.– Мы категорически не согласны с определениями Регламента РФС и очень рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип. Тем более что на протяжении нескольких сезонов наша команда входит в число лидеров.Сегодня футбол в регионе вновь может стать фактором социального благополучия на фоне непростого времени проведения СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, – приводит отрывок из текста письма "РБ Спорт" Причиной появления письма стал недопуск владикавказской "Алании" к участию в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Команда Олега Василенко обеспечила себе итоговое второе место в таблице Первой лиги. Однако дело в том, что осетинский клуб не прошел лицензирование РФС из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям РПЛ.Клуб обязался провести реконструкцию, однако успеть сдать арену к началу сезона невозможно. Таким образом, "Аланию" заменит в "стыках" московская "Родина", занимающая пятое место в таблице Первой лиги.По мнению болельщиков "Алании", РФС должен пойти навстречу владикавказцам и разрешить им проводить домашние матчи в другом субъекте РФ до момента завершения реконструкции домашней арены.