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Кечинов: топ-3 лучших тренеров сезона в РПЛ? Семак, Федотов и Абаскаль

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился своими соображениями по поводу лучших игроков и тренеров в этом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Топ-3 лучших футболистов сезона в РПЛ? Малком и Промес. Больше не назову никого. Топ-3 лучших тренеров сезона в РПЛ? Сергей Семак, Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль. Топ-3 команды, которые превзошли ожидания? Тоже выделю две команды. Во-первых, "Оренбург", хотя я не скажу, что они прыгнули выше головы. В таблице находятся на своём месте, но играют ярко. Во-вторых, отмечу "Ахмат". После прихода Ташуева команда стала играть совершенно иначе, - приводит мнение Кечинова "Евро-Футбол.Ру".

Текущий розыгрыш РПЛ подходит к своему завершению. В этот уик-энд команды проведут свой последний матч в этом сезоне. Чемпионом привычно стал "Зенит". Коллектив с берегов Невы выиграл чемпионство досрочно, обыграв в 26-м туре "Спартак" (3:2). Осталось всего две интриги: кто завоюют серебряные медали, и кто окажется в зоне стыков. На второе место претендуют ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". Фаворитом гонки являются армейцы, которые опережают красно-белый коллектив на 1 турнирный балл. В спину двум московским клубам дышит "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным. Дончане, идущие на 4-й строчке, отстают от ЦСКА на 2 очка. В зоне стыков находятся "Крылья Советов" и "Пари НН". Самарцы отстают от идущего 12-м "Факела" на 1 балл. "Пари НН" имеет в своем запасе 27 очков. Это на 3 меньше, чем у "Крыльев Советов".


Кечинов Семак Абаскаль Федотов Зенит Спартак ЦСКА Малком
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