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Наставник "Сочи" Хохлов — о моменте с Заикой: есть правила для всех. Как играет Барриос с серёжкой?

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Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов высказался по поводу инцидента с Кириллом Заикой в игре с "Зенитом" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
- Это странно. Есть правила. Они для всех. Если не должно быть никаких украшений, то не должно. Как играет Вильмар Барриос с серёжкой? Перед игрой бригада арбитров мило улыбается, понимают, что она под пластырем. А тут они в принципиальную позу становятся. Мне непонятно, - приводит мнение Хохлова "Матч Премьер".

В минувшие выходные "Сочи" и "Зенит" встречались между собой. Коллективы обменялись голами. У южан точным ударом отметился хавбек Артур Юсупов. У невского клуба очередной гол забил бразильский вингер Густаво Мантуан, реализовав штрафной удар. Во втором тайме Дмитрий Хохлов хотел усилить состав крайним защитником Кириллом Заикой. Но судьи не разрешили футболисту выйти на поле из-за кольца на пальце. Примечательно, что сотрудники команды пытались снять кольцу, но у них не получилось. Опорный хавбек Вильмар Барриос представляет цвета "Зенита". В этом сезоне колумбиец сыграл 30 поединков. В них он сумел забить 1 гол и отдать 2 голевых паса.


Хохлов Заика Зенит Сочи Барриос
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