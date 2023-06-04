- Гигович продолжит выступать в Дании. Он приостановил контракт еще на год. Это официально. Армин очень этому рад, - приводит комментарий агента Sport24.
Этот сезон шведский хавбек Армин Гигович провел в Дании, где защищал цвета местного клуба "Мидтьюлланда". В майке датского коллектива футболист сыграл 27 встреч. За этот отрезок он сумел отметиться одним забитым мячом. Напомним, что "Ростов" приобрел Гиговича в 2020 году. За "Ростов" Армин поучаствовал в 30 играх во всех соревнованиях, в которых сумел забить 1 гол и оформить 1 голевой пас. Весной 2022 года швед покинул "Ростов", приостановив контракт. Ранее ФИФА снова разрешила легионерам из России приостанавливать трудовые соглашения.
Агент: Гигович приостановил контракт с "Ростовом" еще на год. Армин очень этому рад
Агент шведского футболиста Армина Гиговича рассказал о том, что игрок снова приостановил контракт с "Ростовом".
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