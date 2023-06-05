- Честно, я ничего не знаю об интересе со стороны "Зенита" и "Рубина". Мне лично никто и ничего не говорил, -приводит комментарий Ломаева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что "Зенит" и "Рубин", вернувшийся в РПЛ, заинтересованы в услугах 24-летнего стража ворот "Крыльев Советов" из Самары Ивана Ломаева. В этом сезоне вратарь появился в рамке ворот волжского коллектива в 28 поединках. За этот отрезок Иван сумел 5 раз сохранить свои ворот "на замке", пропустив при этом 41 гол.
Основным голкипером "Зенита" является 36-летний Михаил Кержаков, недавно пролонгировавший договор с невским клубом. Также чемпион России недавно пригласил в свою команду вратаря Никиту Гойло. Вратарскую бригаду "Рубина" составляют два ветерана. Голкиперами казанского коллектива 36-летний Александр Беленов и 35-летний Юрий Дюпин.
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев: я ничего не знаю об интересе со стороны "Зенита" и "Рубина"
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался об интересе к его кандидатуре со стороны "Зенита" и "Рубина".
Фото: "Чемпионат"